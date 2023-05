ANDA promove segunda edição do prêmio Carlos Florence

Estão abertas as inscrições ao “2º Prêmio Carlos Florence”, promovido pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA). Objetivo é incentivar o fomento de pesquisas e trabalhos acadêmicos na área de fertilizantes. As inscrições encerram-se em 15 de julho de 2023.

“A primeira edição foi um sucesso. Assim, a ANDA continuará prestigiando e apoiando os responsáveis pelo futuro de nosso setor”, destaca Ricardo Tortorella, diretor-executivo da entidade.

O vencedor da primeira edição foi o aluno Bruno Maia Abdo Rahmen Cassim, Universidade Estadual de Maringá, autor do trabalho acadêmico “Tecnologias de Fertilizantes Nitrogenados para Ambientes da Produção do Milho”. Ele, que foi orientado pelo professor Marcelo Augusto Batista, recebeu o equivalente US$ 3 mil.

A premiação é destinada a estudantes matriculados em cursos superiores do Brasil ligados à agronomia e suas vertentes, nos níveis de graduação e pós-graduação. Serão considerados os seguintes trabalhos acadêmicos: artigos, ensaios, monografias, dissertações e teses relacionados ao tratamento e uso do solo, inovação ou desenvolvimento de produto e gestão e tecnologias de aplicação de fertilizantes.

A ANDA também aceitará receber conteúdos que ressaltem o movimento internacional Nutrientes para a Vida, que busca esclarecer a importância biológica, ambiental e econômica dos fertilizantes para uma sociedade cada vez mais comprometida com produtividade, sustentabilidade e saúde.

“É uma premiação para estimular novos debates para a indústria de fertilizantes, sendo possível abranger temas no âmbito econômico, sustentável e biológico. A ANDA está comprometida a promover discussões que visem à saúde e segurança alimentar da sociedade”, enfatiza Tortorella.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora, que atribuirá notas com peso 40 aos seguintes critérios: “inovação” e “viabilidade de aplicação”. E peso 20 para: “objetividade” e “clareza”. O vencedor será conhecido 10º Congresso Nacional de Fertilizantes, no dia 29 de agosto de 2023, evento este que todos os participantes do prêmio estão convidados a participar.

Todo o processo é virtual. Os candidatos precisarão acessar o site da ANDA até o dia 15 de julho para preencher os formulários de inscrição e enviar o trabalho acadêmico. As inscrições são gratuitas.

Quem foi Carlos Florence

Carlos Florence, que dá nome ao novo prêmio da ANDA, falecido em 30 de junho de 2021, era diretor-executivo da AMA (Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil) e reconhecido como um dos maiores especialistas do setor no País. Também se dedicava à literatura, publicando crônicas semanais em jornais e no seu blog.

Com mais de 80 anos, Florence nasceu em São Paulo, em 1938. Era profundo conhecedor do segmento de adubos. Acompanhou as principais transformações do setor nas últimas décadas.