Anderson Torres terá de depor à Polícia Federal

Anderson Torres deve depor à Polícia Federal na próxima segunda (08). Determinação é do ministro Alexandre de Moraes. Ele deve esclarecer a suposta interferência na Polícia Rodoviária Federal, durante o segundo turno das eleições de 2022, para impedir que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação.

De acordo com a decisão de Moraes, o depoimento deverá ser realizado na sede da PF, em Brasília. Na condição de declarante, Torres poderá ficar em silêncio.

Alexandre de Moraes levou em consideração o laudo da Secretaria de Saúde do DF no qual o ex-ministro teve medicações ajustadas e possui acompanhamento médico frequente.