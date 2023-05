Andradas Café Festival gera R$ 8 milhões em negócios e movimenta toda a região

A primeira edição do Andradas Café Festival fechou com expectativa de geração de R$ 8 milhões nos próximos 12 meses. Os contatos foram articulados durante a Rodada de Negócios do Sebrae dentro da programação do evento. Os cafeicultores receberam compradores vindos de estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina.

O festival recebeu mais de 2.100 visitantes na cidade mineira, entre os dias 30 de março e 2 de abril, que movimentaram o comércio, hotéis, restaurantes e bares, gerando renda para o andradense. A exposição aconteceu no Pavilhão do Vinho e teve mais de 20 marcas apresentando seus produtos e serviços. Gratuito, o evento contou com cursos e workshops que giram em torno do café especial e atrai turistas e apaixonados por café.

“A presença de mais de 40 compradores no evento chancela que o resultado é positivo e que temos perspectivas muito positivas na geração de investimentos para a cidade e região. Também quero destacar a valorização do papel da mulher no agronegócio que ocorreu em destaque no evento e só mostra o potencial para realizarmos cada vez mais”, analisa Margot Pioli, Prefeita da cidade de Andradas.

Campeões no café

E um dos pontos altos foram os campeonatos. No Desafio Koar Andradas – 2023, competidores criaram receitas para extrair o melhor café neste método, que é brasileiro. O concurso contou com fases eliminatórias em grupos de competidores e uma final com apresentações individuais, onde as competidoras fizeram o café ao vivo, enquanto explicavam suas receitas ao público e jurados.

O pódio ficou com três mulheres da região. A campeã, Julia Viana, produtora rural, do João e Maria Cafés, veio de Cabo Verde. Em 2º lugar, ficou Ana Paula Breves de Souza Santos, do Orfeu Cafés, de Botelhos, e o 3º lugar foi da andradense Dalva Lobo Sasseron.

Já no Campeonato Regional de Torra, organizado pela Atilla Coffee Roaster, IF Sul de Minas e Bourbon Specialty Coffees, competidores de diversos estados desenvolveram perfis de torra com o mesmo grão. As provas se estenderam durante todo o evento e a avaliação dos jurados aconteceu no último dia, quando os campeões foram revelados.

Os vencedores foram Daniel de Paula Fernandes Pereira (Guanabara Cafés – Boa Esperança). O 2º colocado foi José Carlos Fante Neto (Fazenda Santa Alina e Torrefação Mió do Mundo – São Sebastião da Grama), e o 3º lugar ficou com Johann Emmerich (Atilla Torradores – Belo Horizonte).

Turismo e gastronomia

Além de toda programação cafeinada, foram criadas opções para rechear o dia a dia dos turistas. No Centro de Atendimento ao Turista (CAT) os visitantes puderam degustar os vinhos andradenses, além de conhecer os artesanatos e outros quitutes mineiros, como as famosas bolachas artesanais feitas com café, assim como cookies, casadinhos e biscoitos em formato de grão.

Já os Roteiros Turísticos trouxeram harmonizações de café com vinhos e caminhadas em meio à natureza local e foram organizados pela Desbravar Turismo. Outra inovação foi o Circuito Gastronômico com pratos criados especialmente para a ocasião, que incluíram e destacam o café da cidade em suas receitas. Foram 21 estabelecimentos de alimentos e bebidas participando do circuito que foi além do espaço do festival e adentrou nos restaurantes locais.

O festival foi realizado pela Prefeitura Municipal de Andradas, Associação dos Cafeicultores do Bairro Gabirobal (ACAFÉG), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, Instituto Federal do Sul de Minas e SEBRAE.

A data da próxima edição será divulgada em breve e o Andradas Café Festival já entrou para o calendário da cidade.