O Presidente da República, Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira (22), André Brandão como novo presidente do Banco do Brasil. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto foi fechada à imprensa. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O evento contou com a participação de Rubem Novaes, ex-presidente da instituição financeira que anunciou em julho a renúncia ao cargo. Na época, ele defendeu a renovação dos quadros de direção do Banco do Brasil.

Brandão tem uma carreira de mais de 30 anos atuando no mercado financeiro, atuando principalmente no setor bancário. Ele foi presidente de 2012 a 2016 da filial brasileira do HSBC, período que o banco encerrou sua operação no varejo do país.