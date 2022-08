O MDB-MS oficializou a candidatura de André Puccinelli para o governador de Mato Grosso do Sul e Tania Garib para vice, nesta sexta-feira (5) em convenção do partido, além dos 25 nomes para deputado estadual e nove para federal.

“O que queremos é desenvolvimento. Nossa caminhada continuará, dizendo às pessoas como vamos resolver os problemas, não ficar só no sonho. Queremos materializar e dizer como se sonha e faz, como fizemos no passado. Queremos desenvolvimento para o nosso estado. Queremos incentivos para trazermos empresas e gerar empregos, construir casas, melhorar a saúde e a educação. Queremos desenvolvimento”, declarou em discurso emocionado.

Ele também destacou a importância das ações sociais, que considera como principais ações a saúde, a educação e a própria assistência social. “Vamos ter a esperança materializada em trabalho, para que possa representar felicidade para as famílias sul-mato-grossenses”, disse André.

A candidata a vice na chapa de André, falou sobre a expectativa. “É de muito trabalho. Precisamos atingir o que Mato Grosso do Sul precisa, olhar as famílias do Vale Renda, as que estão nas favelas. Buscar muito emprego para que todos possam ter dignidade com trabalho e educação de primeiro lugar no país”, declarou Tania Garib.

Integram a coligação MDB, Solidariedade, PTB e Democracia Cristã.

Confira a lista dos candidatos pelo MDB

ESTADUAL

Adalberto Muniz

Americo Nicolatti

Dr. Augusto Cruz

Cyntia Pereira

Diogo Bossay

Fabiano Reis

Dr. Flavio Barbosa

Dr. Gabriel

Dr. George Takimoto

Hector

Zé Carlos Maça

Isa

Izauri

Leila Furnas

Dr. Loester

Márcio Fernandes

Maria José Maldonado

Toshio Sakai

Junior Mochi

Raquel Gonçalves

Renato Câmara

Simone Lopes

Simone Xucra

Vanderlei Cabeludo

Wilma Lara

FEDERAL

Dr. Antonio Cruz

Carlos Bernardo

Dr. Jamal

Cel. Katia

Laudir Munaretto

Lourdes Monteiro

Mariza Rocha

Tatão

Moka