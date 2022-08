Com muito ânimo, disposição e recebendo o carinho das pessoas por onde passa, o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB), segue visitando os municípios do estado. Amanhã (18), ele pega a estrada rumo a Ponta Porã, onde lança a campanha e participa de caminhadas.

Na sexta-feira (19), André visita os municípios de Aral Moreira e Paranhos, e no sábado (20) será a vez do distrito de Capão Seco, em Sidrolândia.

“Tivemos uma pré-campanha de muito pé na estrada, visitando os municípios e ouvindo as pessoas. Vamos seguir com esse trabalho, gastando sola de sapato para continuar levando a nossa mensagem a todos”, diz André.

Na programação estão previstas caminhadas pelo comércio e bairros, reuniões e entrevista à imprensa. Para conhecer a programação nos municípios clique aqui.

Realizações

André realizou grandes e importantes ações nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, durante o período que foi governador do estado (2007-2014).

Ponta Porã – Destaque para a construção do Parque Estadual dos Ervais; reforma do prédio do hemonúcleo e ampliação do prédio do Hospital José Simone Neto. Foram realizadas várias obras de recapeamento de rodovias estaduais, além da construção de ponte de concreto sobre o Rio São João.

Na área da educação foram construídas duas escolas no Assentamento Itamarati I e ampliadas nove escolas estaduais. André também construiu o prédio do Vale Renda e o programa atendeu 1.790 famílias. Foram construídas 2.626 casas e realizadas inúmeras ações nas áreas de saneamento.

Aral Moreira – Entre as diversas ações nos municípios foram realizadas obras de construção e reformas de pontes de madeira; implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água; restauração asfáltica em diversas vias; ampliação de bibliotecas de escolas estaduais; construção e reforma do prédio da Agência de Trânsito, entre outras obras. Foram construídas 588 unidades habitacionais e 250 famílias foram atendidas pelo Vale Renda.

Paranhos – O município recebeu obras importantes para a população como: asfalto da MS-295 e da MS-165 lotes 1, 2 e 3; reforma de escola e ampliação de sala de tecnologia; implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água Funasa, Aldeia Paraguassu, Pirajuí, Sete Cerro e Potrero Guassú.

Também foi realizada a ampliação do sistema de rede de esgoto o Vale Renda atendeu 356 famílias e foram construídas 268 casas.

Capão Seco – Manutenção de rodovias estaduais.

Conexão – Acompanhe em tempo real as agendas do pré-candidato nas plataformas digitais. Siga pelo Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Youtube pelo @andrepuccinellioficial. No Twitter como @realpuccinelli.