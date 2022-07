O pré-candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), segue esta semana com o pé na estrada e inicia as visitas por Porto Murtinho nesta quinta-feira (14). A agenda dá continuidade com visitas aos municípios de Caracol, Bela Vista, Nioaque e Sidrolândia, pelos dias 14, 15 e 16 de julho.

A programação prevê reuniões com autoridades locais, lideranças do partido, representantes de várias categorias e da comunidade, além de entrevistas à imprensa e visitas a obras e empresas locais.

“Gosto de estar perto das pessoas, tanto na capital quanto do interior. É com este contato que é possível entender as demandas particulares de cada cidade e região, o que colabora com o trabalho que fazemos para resolver os problemas de agora e pensar no futuro”, diz André.

Estando presente nas reuniões organizadas pelas lideranças do MDB local, André tem a oportunidade de compartilhar o trabalho realizado no período em que foi governador do Estado e dos projetos que pretende executar.

Quinta-feira (14 de julho) – Porto Murtinho, Caracol e Bela Vista

Sexta-feira (15 de julho) – Bela Vista e Nioaque

Sábado (16 de julho) – Sidrolândia

Confira a programação da agenda completa aqui.

PORTO MURTINHO

Destaque para implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água na área urbana e nas aldeias indígenas locais; construção do prédio para abrigar o Programa Vale Renda; recuperação, contenção, urbanização, paisagismo e implantação de rampa de acesso do dique do município; reforma dos prédios e quadras esportivas de escolas estaduais e pavimentação asfáltica de vias urbanas. Além disso, entre outras ações, foram construídas 464 unidades habitacionais e sete pontes de concreto. Vale Renda beneficiou 431 famílias.

CARACOL

Foram construídas 256 casas e o Vale Renda beneficiou 249 famílias, além disso, destaque para obras de construção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); ampliação do sistema de abastecimento de água, perfuração de poço de 330 metros e esgotamento sanitário; ampliação dos prédios e de bibliotecas de escolas estaduais; construção de quadra coberta com arquibancada da Escola Estadual Rubens de Castro Pinto; pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas, além da conclusão do prédio da Iagro, entre outras.

BELA VISTA

Foram realizadas obras de infraestrutura como a manutenção e conservação das rodovias estaduais; ampliação do sistema de abastecimento de água, com perfuração de três poços de 180 metros cada; pavimentação asfáltica e drenagem e recapeamento de 48,6 mil m2 de vias urbanas; construção de quadra de esportes e reforma da Escola Estadual Vera Guimarães Loureiro; construção de cinco laboratórios científicos e reforma da Escola Estadual Castelo Branco, construção de biblioteca e sala de tecnologia na Escola Estadual Ester Silva; construção de sala de informática e reforma de Escola Estadual Joaquim Murtinho . Também foram construídas 360 casas e 756 famílias foram atendidas pelo Vale Renda.

NIOAQUE

O número de moradias construídas chegou a 218 e 445 famílias foram beneficiadas pelo Vale Renda. Entre as várias obras, destaque para ampliação de laboratórios científicos em escolas estaduais; reforma e ampliação da unidade de saúde 24 horas e ampliação do sistema de abastecimento de água em área urbana e nas Aldeias Brejão, Água Branca e Taboquinha; pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas e recapeamento de 17,7mil m2; construção do prédio da Escola Estadual Angelina Vicente (Aldeia Brejão); restauração e iluminação pública no acesso à cidade – Trevo da BR-060; construção de escola com 13 salas de aula no Assentamento Uirapuru; construção de laboratórios científicos em escolas estaduais e de ponte de concreto sobre o Rio Nioaque, extensão de 45 metros, entre outras.

SIDROLÂNDIA

Entre as inúmeras ações, foram realizadas obras de pavimentação asfáltica da MS-162 nos trechos Sidrolândia/Quebra Coco/Dois Irmãos do Buriti; construção de escola com 13 salas de aula e de laboratórios em escolas estaduais; pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas.

Também foram realizadas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água das Aldeias Tereré, Córrego do Meio e Lagoinha; construção de 2.352 casas e do prédio do Corpo de Bombeiros, além disso, 746 famílias foram beneficiadas pelo Vale Renda.