André Puccinelli Escolhe Carlla Bernal para Apoiar em Nova Jornada Política

Em um evento repleto de entusiasmo e apoio, o ex-governador André Puccinelli anunciou seu apoio à campanha de Carlla Bernal. O encontro, realizado na noite de quinta-feira, 06, marcou um momento significativo na campanha de Carlla.

Puccinelli, uma figura respeitada na política regional, destacou a dedicação e o compromisso de Carlla Bernal.

“Campo Grande merece a Carlla, a Carlla merece ser vereadora de Campo Grande,” afirmou Puccinelli.

A presença de André Puccinelli no evento trouxe um reforço crucial para a campanha de Carlla Bernal. Ele enfatizou a importância de apoiar candidatos que realmente entendem e se preocupam com as questões locais. “Escolhi apoiar Carlla porque acredito em sua capacidade de fazer a diferença. Ela tem a coragem e a integridade necessárias para liderar com responsabilidade e empatia,” completou Puccinelli.

Também presente no evento, o deputado Júnior Mochi reforçou o apoio à Carlla Bernal, destacando sua trajetória e compromisso com a comunidade. “Carlla é uma líder nata, dedicada e incansável na luta por melhorias para nossa cidade. Seu trabalho como socorrista mostra seu comprometimento com o bem-estar das pessoas,” disse Mochi.

Carlla Bernal, visivelmente emocionada, agradeceu o apoio e destacou o quanto isso significa para sua jornada. “Ter o apoio de André Puccinelli e Júnior Mochi é uma honra imensa. Suas trajetórias e experiências são inspiradoras e reforçam ainda mais o meu compromisso de lutar por um futuro melhor para todos,” declarou Carlla.

O evento reuniu apoiadores e membros da comunidade que compartilharam momentos de diálogo e troca de ideias sobre as melhorias necessárias na região. A noite foi marcada por um sentimento de esperança e determinação, impulsionado pelo apoio firme e confiante de Puccinelli e Mochi.