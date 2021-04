O Android 12 pode alertar quando um aplicativo acessa a área de transferência do celular, de forma parecida com a função lançada no iOS 14 pela rival Apple. Esse e outros recursos foram flagrados pelo site especializado XDA Developers de terça-feira (13). As novidades da terceira prévia do Android 12 voltada para desenvolvedores foram expostas ao portal antes do lançamento oficial por uma fonte que não quis ser identificada.

Entre as novidades divulgadas para o novo Android estão mudanças na interface, funções e nos recursos de privacidade. A apresentação completa do sistema acontecerá na Google I/O 2021, evento virtual gratuito realizado pelo Google entre os dias 18 e 20 de maio. Como o Android 12 ainda está na fase de testes da versão beta, não é garantido que todas as funções descobertas serão disponibilizadas na edição final do sistema.

O Android 12 deve estrear uma notificação que será exibida toda vez que o usuário copiar algum conteúdo para a área de transferência do celular. Assim como na atualização mais recente do iPhone (iOS), a função consiste em um banner que aparece no topo da tela, mas, diferente do sistema da Apple, a ferramenta poderá ser desativada a partir das configurações do Android.