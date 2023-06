Anec vê alta de mais de 30% na exportação de soja do Brasil em junho e força no milho

A exportação de soja do Brasil em junho foi estimada em 13,1 milhões de toneladas, aumento mais de 30% ante o mesmo período do ano passado, enquanto os embarques de milho do país neste mês deverão ser três vezes maiores ante maio, de acordo com relatório da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

A projeção para a soja veio em linha com dados da agência marítima Cargonave publicados na véspera.

O total de soja exportada em junho deverá aumentar 3,16 milhões de toneladas na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Mas o total embarcado da oleaginosa ficará abaixo do volume de maio (14,49 milhões de toneladas), mês que foi marcado pelos maiores embarques do ano do produto do país.

A Anec projetou os embarques de farelo de soja em 2,27 milhões de toneladas em junho, praticamente estável ante maio e alta de cerca de 100 mil toneladas na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No caso dos embarques de milho, a associação projeta 1,66 milhão de toneladas, mais que o triplo do visto em maio (493 mil toneladas), à medida que a colheita da segunda safra recorde começa a ganhar ritmo no país.

Na comparação anual, a Anec apontou aumento de 154,6 mil toneladas nos embarques em junho.