A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai analisar nesta terça-feira (6), o processo de Reajuste Tarifário Anual (RTA) em Mato Grosso do Sul da empresa Energisa, que possui concessão do serviço em 74 municípios do Estado. A Energisa está pedindo um reajuste com valor de dois dígitos, que não deve ser menor que 16%.

A Agência incluiu na pauta de reunião de diretoria, após o Ministério das Minas e Energia ter anunciado o fim da vigência da bandeira escassez hídrica (nível mais alto de classificação) para o próximo dia 16, que, a princípio, acabaria em 30 de abril. Com isso a reunião foi antecipada, pois os efeitos de um aumento não recair sobre a vigência da bandeira mais cara da energia elétrica.

A expectativa é que os sul-mato-grossenses conheçam o novo valor do RTA que passará a valer a partir do dia 16, segundo a presidente do Concen-MS (Conselho de Consumidores das Áreas de Concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul), Rosimeire Costa.

“A gente vai ter alguns dias em cima de 8,90% [atual índice] que não vai incidir os R$ 14,20, que é até o dia 16, mas o pedido da Energisa estava focado justamente nessa questão de escassez hídrica. Como o governo decidiu alterar para [bandeira] verde, ou seja, nenhum impacto, foi informado para nós e para o grupo que o reajuste vai ser examinado nesta terça-feira”, disse.

A reunião da diretoria começa às 8h (de MS) com transmissão ao vivo pelo Youtube da agência.