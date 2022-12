O prefeito Angelo Guerreiro recebeu na manhã desta quarta-feira (14), a placa de Prefeito da Criança, no Anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – unidade II. A homenagem foi feita pelo grupo gestor do Fórum Regional da Educação Infantil da Costa Leste, em referência às obras, investimentos, trabalhos e melhorias realizadas na Rede Municipal de Ensino (REME), especialmente na primeira infância.

A coordenadora do Fórum, Regina Marques de Souza, discursou elogiando Guerreiro e toda a Gestão, apresentando os pedidos feitos pela Comissão e que foram atendidos pelo prefeito.

“Em 2019, numa reunião no gabinete, apresentamos a necessidade de haver mais locais de lazer e esporte para as crianças de Três Laagoas e no ano passado, o prefeito já nos surpreendeu com a construção de várias praças e melhorias nas existentes, sem contar nos materiais e na estrutura maravilhosa que os Centros de Educação Infantil, hoje, oferecem para os alunos. É uma grande honra para este fórum poder homenagear o verdadeiro prefeito da criança”, destacou.

Com a presença de diversas autoridades, entre vereadores, secretários, diretores, servidores municipais e representantes de instituições públicas, a solenidade contou com a apresentação de dança dos alunos do grupo G5 do CEI “Novo Alvorada”.

Após o número, Guerreiro recebeu das mãos das pequeninas alunas Helena e Luiza, também do “CEI Novo Alvorada”, a placa e o certificado de Prefeito da Criança.

Emocionado, o prefeito agradeceu a homenagem e reforçou que este prêmio é dividido com todos parceiros e servidores das secretarias municipais.

“Esta alegria e homenagem eu divido com todos que acordam cedo, que me ajudam a fazer o melhor para a Cidade e compartilham deste compromisso pelas nossas crianças. Hoje tenho orgulho em dizer que chegamos onde chegamos por que levamos uma gestão séria e unida, com apoio dos nossos vereadores e temos a certeza que deixaremos um legado de trabalho prestado com total excelência, dentro das possibilidades. Obrigado ao Fórum Regional por este reconhecimento”, disse.