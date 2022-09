O governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha estiveram em Três Lagoas em reunião com o prefeito Angelo Guerreiro para alinhar alguns projetos em andamento no Município e anunciar novos investimentos.

Na oportunidade o governador conheceu as novas instalações do Paço Municipal, onde foi sediada a reunião. Entre as pautas discutidas estavam os investimentos em andamento de infraestrutura, Saúde e Políticas Sociais em Três Lagoas.

UFN3

Uma das novidades anunciadas por Azambuja foi a licitação da UFN3 que acontecerá nos próximos dias, para definir a empresa que irá fabricar em terras três-lagoenses, uréia, nitratos, sulfato de amônia. “Nos próximos dias teremos a licitação pela Petrobras da UFN3, e agora definitivamente teremos um grupo ganhador que terá compromisso com Três Lagoas e o Estado, para concluir a obra e gerar os empregos prometidos. O que mais importa para nós é terminar essa obra que teve incentivo do Estado e da Prefeitura de Três Lagoas”, explicou o governador.

HOSPITAL REGIONAL

Azambuja destacou os novos atendimentos do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, que passará a oferecer diversos tipos de exames e cirurgias eletivas. “Serão mais de 1400 cirurgias eletivas para toda população de Três Lagoas e da Costa Leste”, anunciou o governador que destacou que a unidade do Município entra nos mesmos moldes dos já concluídos hospitais de Aquidauana, Dourados, Jardim, Corumbá, todos com custeio do Estado para média e alta complexidade.

INFRAESTRUTURA

O prefeito Guerreiro atualizou o andamento do projeto de Drenagem da Jary Mercante, considerado uma das maiores e mais importantes obras do Município.

Também esteve em pauta a construção do Shopping Popular que será uma parceria do Estado e Município, construção da nova sede do Detran e pavimentação na MS-320.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O governador destacou os investimentos em políticas públicas, como o Mais Social e Energia Social, que beneficia em Três Lagoas mais de 12 mil famílias, com o custeio da conta de energia e repasse de 300 reais para gastos com alimentação. “Precisamos olhar para quem precisa, ninguém faz nada sozinho”, disse.

Reinaldo ressaltou que Mato Grosso do Sul tem o maior PIB do país e é o segundo em mais geração de emprego.

“Somos o Estado que mais investe per capita, ou seja, aquele que mais devolve do imposto que a população paga. Devolvemos 467 reais por habitante por ano. Enquanto o segundo estado que é Rondônia e Santa Catarina investe 324, São Paulo que é considerado a locomotiva do Brasil investe 182 por habitante ano, o MS é o maior investimento por habitante de todos os estados brasileiros” finalizou o governador.