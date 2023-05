ANIMAÇÃO E FAMÍLIAS REUNIDAS SÃO MARCAS DA FESTA DO QUEIJO

Foto: Roberto Ajala

Modão animado, famílias reunidas e é claro, muito queijo, foram as marcas registradas da 6ª edição da Festa em Rochedinho, realizada nesse sábado (13). O evento, que faz parte do calendário oficial de Campo Grande, reuniu aproximadamente 8,5 mil pessoas, superando o recorde de público de todas as edições.

“É uma alegria imensa para nós contribuirmos para que essa festa cresça cada vez mais e se consolide no calendário não só da nossa cidade, como também do nosso Estado. Ano passado não pudemos curtir por conta do tempo, mas vamos aproveitar essa festa que está cheia de boa comida, música e gente”, comentou a prefeita Adriane Lopes.

O show do grupo Laço de Ouro abriu a programação de shows com muito chamamé e sertanejo universitário. Nem mesmo a temperatura baixa registrada ontem à noite intimidou os visitantes, que caíram na dança. “É a segunda vez consecutiva que participamos da festa e tem sido especial. O público é muito animado e queremos fazer um show pra sacudir as estruturas”, afirmou Tony Kally, vocalista do grupo. Ainda passaram pelo palco da Festa do Queijo a dupla Wilson e Cristiano e Os Filhos de Campo Grande.

“A Festa do Queijo já é um evento aguardado e que reúne pessoas de todas as idades. Além da comercialização de queijo e outros produtos, é um evento importante para difundirmos a música que agrada nossa gente. É um evento completo que atrai inúmeras famílias, pois é uma festa para todos”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretaria municipal de Cultura e Turismo.

O pequeno Nicolas dos Santos, de Campo Grande, dançava eufórico com sua mãe e garantiu que no ano que vem marcará presença no evento novamente. “Eu amei tudo da festa, está tudo ótimo. Já brinquei, já comi e agora vou dançar. Quero voltar na próxima!”.

Na fila do gargarejo, uma das mais animadas da festa era Tatiane Silva. Moradora de Rochedinho, ela explica que até a produção da roupa e acessórios para a festa é pensada com antecedência. “A gente espera por essa festa o ano todo. Escolhe a melhor roupa e ficamos ansiosos para poder curtir todos os shows, dançar muito e aproveitar cada minuto. A programação cultural deste ano superou as anteriores. Nota mil!”.

Outro destaque da festa foram os aventureiros da Associação Firebikers Team, que pedalaram por cerca de duas horas, para prestigiar o evento. O tradicional Pedal do Queijo, reuniu cerca de 150 ciclistas que saíram de Campo Grande com destino a Rochedinho, com muita disposição e animação.

A 6ª Festa do Queijo de Rochedinho reuniu cerca de 40 produtores, com mais de 4 toneladas de queijo e 1,5 toneladas de doce artesanal. Passaram pelo evento visitantes de Campo Grande, Jaraguari, Pedro Juan Caballero, Pernambuco, Alagoas e Bolívia.