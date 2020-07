A PMA foi acionada hoje (7) pela proprietária de uma chácara localizada na região do aeroporto Santa Maria, na Capital para retirar da piscina uma anta. Os Policiais solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros e no local e conseguiram retirar a anta da piscina. As equipes perceberam que o bicho não apresentava ferimentos e nem outro problema de saúde e a soltaram longe dali. A proprietária da residência foi orientada a cercar sua piscina.