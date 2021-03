O vereador Otávio Trad avaliou a antecipação dos feriados municipais como uma saída cabível para combater o avanço da pandemia da Covid-19 em Campo Grande. O parlamentar votou a favor do Projeto de Lei 9.991/21, de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade durante a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal, nesta sexta-feira (19).

“Meu voto é sim. Sou favorável à antecipação tendo em vista este ser um ponto de equilíbrio entre a situação caótica que a saúde está passando em todo o Brasil e o cenário econômico. É uma saída razoável que o prefeito Marquinhos Trad, assim como outros prefeitos, tem tirado como uma solução que possa ser uma via menos dolorosa neste momento”, declarou.

Em sua fala, o parlamentar ainda destacou o papel da Câmara Municipal no combate à pandemia. “Ratifico ainda a importância da votação desse projeto, na qual a Câmara demonstra celeridade e preocupação com as medidas legislativas que a pandemia necessita”, completou.

Como presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, Otávio deu parecer para a tramitação do PL e ressaltou que os vereadores têm legitimidade e competência para aprovar o texto por se tratar das alterações de feriados municipais.

De acordo com o texto da proposta, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a antecipar feriados municipais, por Decreto, em razão de medidas de combate à disseminação da pandemia do Coronavírus. A mensagem encaminhada aos vereadores pela Prefeitura ressalta “a urgente necessidade de medidas de isolamento social como medida preventiva e com finalidade de desafogar os hospitais e unidades de saúde”.

