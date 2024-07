Antes abandonados, campos de futebol recebem iluminação fomentando à prática esportiva e gerando oportunidades a futuros atletas

Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane (PP), pré-candidata à reeleição, está vivenciando uma verdadeira revolução no esporte e lazer, com um dos maiores investimentos na iluminação e infraestrutura dos campos de futebol da história. A iniciativa não só incentiva a prática esportiva e oferece lazer, mas também aumenta a segurança e cria oportunidades para crianças e adolescentes. Esses espaços revitalizados abrem portas para projetos sociais e escolinhas que formam cidadãos e revelam novos talentos, provando que, com visão e determinação, é possível mudar a realidade da comunidade.

Com a iluminação de 68 campos de futebol em menos de dois anos, a administração da prefeita Adriane atende a uma antiga demanda dos bairros de Campo Grande. Esses campos, que antes ficavam às escuras, agora se tornaram locais atrativos para atividade comunitária. “Precisou de uma mulher no poder para iluminar os campos de futebol da cidade. Tivemos prefeitos homens que jogavam futebol, e nenhum deles teve esse olhar”, destacou a prefeita Adriane.

A iluminação desses campos não apenas aumenta a segurança das áreas, mas também abre novas oportunidades para crianças e adolescentes que estudam durante o dia, permitindo que participem de escolinhas de futebol e outros projetos esportivos ao final da tarde e início da noite. Escolinhas de futebol e projetos sociais têm ampliado seus atendimentos, agora podendo realizar treinos em horários mais frescos e confortáveis. “Os treinos noturnos são uma excelente alternativa para proteger a saúde dos nossos alunos, que agora podem praticar esportes sem os incômodos causados pelo calor excessivo e a baixa umidade do ar”, complementa a prefeita.

O coordenador do Projeto Coruja, Celso de Oliveira, celebra a mudança significativa trazida pela iluminação do campo de futebol no Bairro Los Angeles, que agora atende mais de 84 crianças em treinos de futebol, além de oferecer treinamentos gratuitos de basquete e vôlei. “A iluminação mudou muito a nossa realidade. Fora os mais de 80 alunos da escolinha de futebol, atendemos mais de 400 pessoas com uma diversidade de esportes. Nunca tivemos um olhar tão próximo como agora na gestão da prefeita Adriane”, destacou Celso.

Além da iluminação dos campos de futebol, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), coordena o projeto Movimenta Campo Grande, oferecendo diversas modalidades de atividades físicas gratuitas em 34 praças da capital. A Funesp também apoia escolinhas de futebol e projetos sociais que formam cidadãos e descobrem potenciais atletas. Muitos talentos revelados nas escolinhas de Campo Grande só precisaram de uma chance para brilhar.

A prefeita Adriane destaca que esses projetos têm um poder agregador muito forte. “Oferecer condições para as crianças praticarem esportes abre portas para aprenderem valores que as acompanharão por toda a vida, ajudando na formação do cidadão e, consequentemente, no futuro de uma Campo Grande melhor”.

Sob a liderança visionária de Adriane, Campo Grande se consolida como uma capital que não apenas ilumina seus campos de futebol, mas também o futuro de seus cidadãos.