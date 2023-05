Antes de enfrentar o Galo, Corinthians treina com Paulinho e sem Fausto Vera

Nesta terça-feira (16), o Corinthians realizou o último treinamento antes de encarar o Atlético-MG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A primeira parte da atividade foi aberta à imprensa, algo que se tornou mais comum sob comando de Vanderlei Luxemburgo.

O treino não contou com a presença do volante Fausto Vera, que trabalhou somente na parte interna do CT Joaquim Grava. Ainda é incerta a presença do argentino na lista de relacionados para a partida, que será divulgada na tarde desta terça-feira.

O colombiano Víctor Cantillo não foi a campo na primeira parte da atividade e retornou somente para os preparativos finais. Com contrato até o final de 2023, o jogador perdeu espaço com Luxemburgo e tem sido cada vez menos utilizado.

A principal novidade do dia foi o retorno do volante Paulinho.

Entregue ao departamento médico, o camisa 15 não foi relacionado para o clássico contra o São Paulo, mas deve ficar à disposição de Luxemburgo para encarar o Galo.

Os trabalhos do dia se iniciaram na academia do CT e logo seguiram para o gramado, onde a preparação física comandou o aquecimento. Logo depois, os atletas que não iniciaram a partida contra o São Paulo, nesse domingo, fizeram trabalho de enfrentamento em campo reduzido.

O jogo

A bola rola às 21h30 desta quarta-feira para Corinthians e Atlético-MG. O duelo de ida será disputado no Mineirão.