Antes de ser campeão pelo Napoli, técnico teve carro roubado pela torcida; relembre

Técnico que liderou o Napoli na conquista histórica do título italiano, Luciano Spalletti nem sempre teve a melhor das relações com a torcida e a cidade de Nápoles. O treinador teve seu carro, um Fiat Panda, roubado por torcedores. O fato aconteceu em outubro de 2021 e foi “desvendado” em maio de 2022.

O carro desapareceu da frente do hotel onde Spalletti reside na cidade e, sete meses depois, teve uma revelação: torcedores do clube furtaram seu automóvel. Em frente ao estádio Diego Armando Maradona, no dia 12 de maio do ano passado, uma faixa com autoria do crime foi estendida.

“Spalletti, vamos devolver seu Panda (nome do modelo do veículo), desde que você saia”, dizia o faixa em italiano. O protesto ainda contava com a assinatura “Mariuoli” (ladrão, em italiano) e a data em que o carro de Spalletti foi furtado (16 de outubro de 2021).

Napoli Ultras with this banner outside of their stadium aimed at their manager, Luciano Spaletti… “Spalletti, your Panda will be given back, as long as you leave!” His Fiat Panda was stolen earlier this year 🚗 pic.twitter.com/95QHOOwwZp — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 12, 2022

Em entrevista na época, o treinador chegou até a brincar com a situação, dizendo que não sairia e que o carro era “velho”, apesar do valor sentimental.

O momento do protesto dos torcedores do Napoli mostrou uma equipe totalmente diferente da que conquistou o Scudetto nesta quinta, com o empate em 1 a 1 com a Udinese. Na ocasião, o time vinha de três tropeços consecutivos, dando adeus a chance de título na temporada passada.

Além disso, o Napoli tinha sido eliminado de forma precoce na Copa da Itália, perdendo de 5 a 2 para a Fiorentina logo na primeira eliminatória, e sendo despachado pelo Barcelona-ESP, no playoff da Liga Europa. No Italiano, terminou na terceira colocação.

Diretoria bancou permanência

Luciano Spalletti, mesmo com toda pressão, foi mantido como treinador do time napolitano e chegou à glória esperada. Após uma grande Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo Milan-ITA, a equipe liderou de ponta a ponta o nacional.

Por enquanto, são 80 pontos conquistados, faltando ainda 15 para disputar. O título, após 33 anos, vem com uma campanha de 25 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. O artilheiro do torneio e do time é o nigeriano Osimhen com 22 gols.

Mas e o Fiat Panda?

Desde o protesto dos torcedores, Luciano Spalletti comandou a equipe em 45 partidas. Foram 33 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Após a faixa, na temporada passada, o time encerrou a temporada passada com cinco triunfos consecutivos.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentis, também foi criticado pela maior parte dos torcedores. Acusado de investir pouco na equipe, ele também chegou a brincar com o fato do carro do treinador ter sido furtado.

Spalletti não pediu demissão e não parece esperançoso em receber seu carro de volta. Ele não saiu e o Panda não foi devolvido. Porém, ele acabou com o jejum tão esperado dos torcedores do Napoli. Eram 33 anos, desde Maradona e Careca, na fila por um Scudetto. Sorte dos torcedores que o treinador não parecia ter tanto apego ao carro. Ele ficou. Ao todo, são 90 jogos no comando da equipe e 58 vitórias. Este foi o primeiro título italiano do comandante.

Treinador mais velho a conquistar o Scudetto

Além do trabalho sensacional à frente do Napoli, Luciano Spalletti também entra para história como o treinador mais velho a conquistar o título nacional, aos 64 anos e 58 dias.

Anteriormente, Spalletti tinha conquistado duas vezes a Copa da Itália, pela Roma e a Supercopa da Itália. Na Rússia, venceu o torneio local pelo Zenit, em duas oportunidades, uma vez a Copa da Rússia e uma Supercopa da Rússia.

Conheça o Fiat Panda

O Fiat Panda é um carro comum na Itália. Sua primeira geração é dos anos 80. No Brasil, por exemplo, o modelo Fiat Uno é inspirado no design do Panda. Sua primeira geração, com ajustes, foi de 1980 até 2003.

A segunda geração do carro popular na Itália, teve duração de 2003 a 2011. A geração atual, a terceira, tem seu design evoluído desde então. O seu modelo mais caro sai em torno de 11.500 euros (cerca de R$ 63 mil).

O principal modelo do Fiat Panda é 1.0 Gse Cross híbrido, com cinco portas e do ano de 2021. Pelo visto, o Scudetto do Campeonato Italiano tem mais valor do que um Fiat Panda.