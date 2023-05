Antes do Corinthians, Luxemburgo caiu com o Vasco e não subiu com o Cruzeiro

Novo técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo estava desempregado desde dezembro de 2021, quando foi demitido pelo Cruzeiro. Na época, ele chegou a renovar contrato com o time mineiro, mas perdeu o cargo quando Ronaldo assumiu o controle da SAF.

Apesar do voto de confiança da diretoria anterior, Luxemburgo não chegou a fazer um trabalho excelente pelo Cruzeiro naquela temporada. Ele cumpriu o modesto objetivo de evitar um possível rebaixamento para a Série C — quando o técnico assumiu, o time celeste estava no Z4 da segunda divisão.

No entanto, o Cruzeiro terminou a temporada na 14ª posição, com 48 pontos, muito longe do acesso. Luxemburgo comandou o clube em 23 jogos, com oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas. O aproveitamento foi de cerca de 55%.

Rebaixado com o Vasco pela primeira vez

Naquele mesmo ano de 2021, Luxemburgo tinha encarado um revés histórico em sua carreira, quando estava no Vasco. Pela primeira vez, um clube que ele comandava era rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro.

Por conta da pandemia de Covid-19, o Brasileirão de 2020 só foi terminar em fevereiro de 2021. Em comum acordo, Luxemburgo e Vasco preferiram não seguir o trabalho para a Série B.

Na segunda passagem pelo clube carioca — contratado sob a promessa de que evitaria o rebaixamento como havia feito em 2019 —, o técnico teve aproveitamento ruim. Foram 11 partidas, com apenas duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 30,3%.

Pedreira na estreia

Luxemburgo fará sua reestreia pelo Corinthians nesta terça-feira, em jogo difícil contra o Independiente del Valle, do Equador, pela Libertadores. Se perder, o Alvinegro fica em situação complicada na competição continental.

O técnico treinou o Timão em outras duas oportunidades. Um título em cada passagem: Campeonato Brasileiro, em 1998, e o Campeonato Paulista, três anos mais tarde.