“Antis”: Corinthians é o alvo da rivalidade entre clubes de São Paulo

Único estado que tem quatro integrantes no Top 10 de maiores torcidas do Brasil, São Paulo conta com os dois clubes, Corinthians e Palmeiras, mais citados como o maior rival do time favorito de cada torcedor entrevistado, com 16% cada.

Mas a análise do cenário apenas em nível estadual, que é possível com “O Maior Raio-X do Torcedor”, evidencia uma diferença no sentimento desta rivalidade.

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest mostra como o Corinthians é alvo de rivalidade dentro do estado e a clara nacionalização do Palmeiras, que só é o maior rival para os próprios corinthianos.

Maiores rivais de times paulistas

Corinthians: Palmeiras, 63%

Palmeiras: Corinthians, 70%

São Paulo: Corinthians, 69%

Santos: Corinthians, 59%

Quando questionados sobre o maior rival do seu time, 63% dos corinthianos apontaram o Palmeiras, com 70% dos palmeirenses respondendo ser o Corinthians.

O clube do Parque São Jorge foi citado também por 69% dos são-paulinos e 59% dos santistas, o que faz do Timão o maior “alvo” paulista.

Palmeiras como segundo maior rival do Flamengo

O Palmeiras, por exemplo, já é o segundo maior rival do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Um em cada cinco flamenguistas considera o alviverde como o maior rival.

“A trajetória recente de grandes títulos do Palmeiras, muitos deles tendo o Flamengo como um dos adversários diretos, influencia nessa situação, com certeza. Os dois clubes disputaram finais recentes e isso está na memória do flamenguista”, analisa Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, que foi responsável pelo trabalho.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.