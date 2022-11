Na última segunda-feira, 24, Mais 112 famílias de Antonio João receberam o cartão do programa Mais Social do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Em menos de 60 dias mais de 170 famílias foram contempladas com o benefício. O Beneficiário recebe todos os meses o valor de R$300 diretamente no cartão para usar como necessitar na compra de alimentos.

O Prefeito de Antonio João, Marcelo Pé, agradeceu em nome da Secretária Municipal de Assistência Social, Edilene Rodrigues Muller Fernandes, a todos os servidores que se dedicam no cadastro das famílias que passam a receber o benefício. “Quero agradecer a toda a equipe da Assistência Social de Antonio João que não tem medido esforços para realizar o cadastramento das famílias que mais precisam e assim possibilitando o acesso ao benefício”. Disse o Prefeito.

O ato de entrega dos cartões do Programa Mais Social aconteceu no Auditório da Prefeitura de Antonio João e contou com a presença de Secretários Municipais, Vereadores e populares.