Na última sexta-feira, 27, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o CRAS de Antonio João, deu início a entrega de 544 cobertores que reforçaram a Campanha Municipal do Agasalho 2022. Os cobertores são uma destinação direta do Governo Estadual.

A Secretária municipal de Assistência Social, Simone Portella, informou que mesmo com as chuvas as equipes trabalham para realizar com celeridade a entrega dos cobertores e que ainda nessa semana as equipes deverão visitar a comunidade Indígena para completar a ação.

O Prefeito Marcelo Pé agradeceu ao Governo Estadual pela a destinação dos cobertores e lembrou que é importante a união nesse momento. “Quero agradecer ao Governo Estadual na pessoa do Governador Reinaldo Azambuja pela atitude e a destinação dos cobertores para nossa população, nesse momento é importante a união e que todos estejamos engajados pelo bem ao próximo”.

Os cobertores estão sendo destinados a famílias que possuem cadastro no Cadúnico e estão com o NIS atualizado e que a entrega começa a partir da próxima sexta-feira (27).

A distribuição por municípios foi deliberada pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e pactuada na Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social (CIB). Ela considera o número de pessoas mais vulneráveis em situação de extrema pobreza, de acordo com CadÚnico (Cadastro Único); o tamanho do Município; e a presença de população indígena no território conforme dados do IBGE 2010 e do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul.