Antônio João Inaugura Ponto de Inclusão Digital para Ampliar Acesso à Justiça e Cidadania

Na última segunda-feira, 17 de junho, Antônio João deu um grande passo rumo à inclusão digital e ao acesso ampliado à justiça com a inauguração de um Ponto de Inclusão Digital (PID) no centro da Praça Carolina Wider Penzo. O evento contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e do prefeito Marcelo Pé. A iniciativa resulta de uma parceria frutífera entre o Judiciário e a prefeitura municipal.

Durante a cerimônia, o presidente do TJMS não só inaugurou o PID, mas também assinou um termo crucial para a criação e implantação do serviço de acolhimento familiar no município. Além disso, ele entregou cinco computadores completos à APAE de Antônio João. O presidente da APAE, Adão Malhada, agradeceu emocionado em nome de toda a equipe e da comunidade pelos equipamentos que vão melhorar significativamente os trabalhos realizados pela instituição.

Os Pontos de Inclusão Digital têm como objetivo principal melhorar a eficiência do atendimento à população, especialmente em municípios que não possuem comarcas. O PID de Antônio João também abriga um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, além dos serviços da Justiça Eleitoral e do alistamento militar. A servidora responsável pelo PID, Iara Martins Coelho de Souza, destacou a importância do esforço coletivo dos servidores municipais para o sucesso do evento de inauguração.

Na solenidade, o presidente do TJMS ressaltou a importância dessas iniciativas para a promoção da cidadania e a melhoria do acesso à justiça. Ele destacou sua ligação pessoal com Antônio João, expressando emoção ao ver o desenvolvimento e as transformações positivas na cidade. “Antônio João está se posicionando como uma cidade do futuro, e isso me enche de orgulho. Parabenizo o prefeito Marcelo Pé e a câmara de vereadores pelo excelente trabalho realizado”, afirmou o desembargador.

O evento contou ainda com a participação dos vereadores de Antônio João, representados pela vereadora Neiva Janeth, e da presidente do Sindicato Rural de Antônio João, Roseli Ruiz, além de diversas personalidades antoniojoanenses, destacando a importância da união comunitária para o sucesso das iniciativas locais.

O prefeito Marcelo Pé comemorou a instalação do novo PID, sublinhando que, por meio de parcerias com outros órgãos, é possível oferecer uma gama diversificada de serviços à população. “Esta é mais uma conquista que fortalece nossa cidade e beneficia diretamente nossos cidadãos”, declarou o prefeito.

A juíza responsável pelo PID de Antônio João, Tatiana Decarli, falou sobre a responsabilidade do Judiciário em assegurar que a justiça seja acessível a todos através do uso da tecnologia. “Através da inovação, podemos otimizar nossos processos, tornando-os mais rápidos, transparentes e eficazes. A tecnologia nos possibilita alcançar um nível de eficiência jamais visto, permitindo uma administração mais ágil e uma resposta mais eficiente às demandas da sociedade”, ressaltou a juíza.

A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades, incluindo o juiz auxiliar da Presidência, Mário José Esbalqueiro Júnior, o desembargador aposentado Sérgio Martins Sobrinho, e a juíza da comarca de Ponta Porã, Thielly Dias de Alencar Pitthan.