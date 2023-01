Aconteceu na última terça-feira, 10, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a eleição histórica que tornou, pela primeira vez, um gestor de Antonio João vice-presidente da chapa que será parte importante nas tomadas de decisões para os 79 municípios no estado nos próximos anos.

A votação começou as 8h e seguiu até as 17h. A posse da nova diretoria será ainda em janeiro de 2023. Confira a composição completa da Diretoria da Assomasul para o biênio 2023/2024.

CHAPA UNIÃO MUNICIPALISTA

Diretoria Executiva:

I – Presidente: Valdir Couto de Souza Junior

II – 1º Vice-Presidente: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira

III – 2º Vice-Presidente: Vanda Cristina Camilo

IV – Secretário Geral: Dalmy Crisostomo da Silva

V – 2º Secretário: José Fernando Barbosa dos Santos

VI – 3º Secretário: Gerolina da Silva Alves

VII – Tesoureiro Geral: Thalles Henrique Tomazelli

VIII – 2º Tesoureiro: Cleidimar da Silva Camargo

Diretoria Auxiliar:

I – Diretor Cultural: Valdomiro Brischiliari

II – Diretor Social e Esportivo: André Nezzi de Carvalho

III – Diretor de Relações Públicas: José Natan de Paula Dias

IV – Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo

V – Diretor da Área da Saúde: Lúcio Roberto Calixto Costa

VI – Diretor para Assuntos Municipalistas: João Carlos Krug

Conselho Fiscal:

Titulares:

I – Donizete Aparecido Viaro

II – Josmail Rodrigues

III – Henrique Wancura Budke

Suplentes:

I– Germino da Roz Silva

II – Rogério de Souza Torquetti

III – Edson Rodrigues Nogueira

O Prefeito de Antonio João, Marcelo Pé, agradeceu ao apoio recebido dos demais colegas prefeitos e ressaltou a importância da posição para a população de Antonio João. “Quero agradecer a Deus, primeiramente, e depois ao amigo Helio Peluffo, ex-prefeito de Ponta Porã e agora Secretario Estadual de Infraestrutura, e ao Prefeito de Amambai, Dr.Bandeira, pela indicação do meu nome para esta importante posição. Nunca na nossa história tivemos um prefeito tão bem postulado dentro da Assomasul e isso é essencial para o nosso projeto de transformação de Antonio João. Com fé em Deus iremos continuar trabalhando para chegar cada vez mais longe”. Disse o Prefeito.