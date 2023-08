ANTONIO JOÃO: Prefeito Marcelo Pé e lideranças indígenas visitam Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi em projeto de reconstrução de R$3.1 Milhões

O Prefeito Marcelo Pé recebeu uma importante visita em Antonio João: o Terena Arildo Alves Alcântara, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul. Acompanhados da Secretária Municipal de Educação, Cris Ramos, e da Vereadora Inaye Lopes Kaiowa, eles realizaram uma inspeção na reconstrução da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi, uma obra avaliada em R$3.1 Milhões.

O Prefeito Marcelo Pé recebeu uma importante visita em Antonio João: o Terena Arildo Alves Alcântara, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul. Acompanhados da Secretária Municipal de Educação, Cris Ramos, e da Vereadora Inaye Lopes Kaiowa, eles realizaram uma inspeção na reconstrução da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi, uma obra avaliada em R$3.1 Milhões. Localizada no distrito de Campestre, na aldeia indígena, a reforma da unidade de ensino é um esforço conjunto do Município, que investiu R$101.552,20, para oferecer melhores condições de aprendizado aos cerca de 90% dos moradores locais que são indígenas da etnia Guarani-Kaiowá. O projeto de reconstrução da escola, que conta com um histórico de parcerias sólidas, teve sua origem em um convênio assinado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja e é continuado pelo atual Governador Eduardo Riedel, juntamente com o Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. Durante a visita, Arildo Alves Alcântara, coordenador do DSEI de Mato Grosso do Sul, expressou sua admiração pelo cuidado e detalhamento da obra que está em andamento. Ele destacou a atenção aos detalhes, como a inclusão de um playground, e elogiou a escola por ser pensada para oferecer uma nova realidade aos alunos da aldeia. “É lindo ver que as crianças em breve terão uma escola que reflete nosso respeito pela educação e pela comunidade. Essas melhorias trarão tempos novos para todos aqui”, ressaltou Alcântara. O Prefeito Marcelo Pé, em sua fala, reafirmou o compromisso da administração municipal com o ensino de qualidade, enfatizando que a educação é uma ferramenta transformadora para os alunos e suas famílias, visando proporcionar melhores oportunidades no futuro. A Secretária Municipal de Educação, Cris Ramos, também compartilhou suas impressões sobre o projeto. Ela destacou o cuidado minucioso com o acabamento e os detalhes da obra, assegurando que a escola seja funcional e atenda às necessidades da comunidade por muitos anos, sem comprometer a qualidade. A visita às instalações da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi revelou um compromisso sólido com a educação e o bem-estar da comunidade indígena. O projeto de reconstrução, alinhado ao investimento no futuro das crianças, reflete a busca contínua por um ambiente educacional que não apenas ofereça aprendizado, mas também possibilidades e esperança para as gerações vindouras.

