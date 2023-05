ANTONIO JOÃO: Prefeitura realiza ação especial no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

Antonio João, 18 de maio de 2023 – No último dia 18, a Prefeitura de Antonio João, por meio da Secretaria de Assistência Social, por meio do Creas e o SCFV promoveu uma ação especial em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O evento aconteceu com as crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), proporcionando palestras, orientações e momentos de diversão e alegria.

A iniciativa contou com a participação dos profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Antonio João. Ruthely Soares, assistente social do Creas, Lucineid Guimarães, psicóloga do Creas, e Alexandre Rodrigues, coordenador do Creas, levaram importantes orientações e instruções sobre o tema, conscientizando as crianças e adolescentes sobre a importância da prevenção e do enfrentamento a essas violências.

“Essa ação é de extrema relevância para a nossa comunidade. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes nos convoca a refletir e atuar na proteção de nossas crianças e jovens. Nós, profissionais do Creas, estamos aqui para trazer informações que ajudem a prevenir e combater esses crimes, além de promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”, afirmam em conjunto Ruthely Soares, Lucineid Guimarães e Alexandre Rodrigues.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Edilene Muller, aproveitou a ocasião para agradecer a todos os servidores pelo apoio na realização do evento. Ela também expressou sua gratidão ao prefeito Marcelo Pé pelo suporte e engajamento nos trabalhos voltados à proteção das crianças e adolescentes do município.

“É fundamental unirmos esforços para enfrentar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Agradeço a cada servidor da Secretaria de Assistência Social pelo empenho em proporcionar essa ação especial e ao prefeito Marcelo Pé por estar ao nosso lado nessa importante luta”, destacou a secretária Edilene Rodrigues Muller Fernandes.

O prefeito Marcelo Pé ressaltou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual no município. “É nosso dever garantir a proteção e o desenvolvimento saudável de nossas crianças e adolescentes. Estamos comprometidos em promover ações efetivas para combater esse grave problema e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para nossos jovens”, enfatizou o prefeito.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes.