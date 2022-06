Os Kits foram destinados pelo Governo Estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde, e serão destinados a famílias do município por meio de ações da Secretaria Municipal de Saúde nas Escolas e Unidades de Saúde. Segundo Cezar Soares Filho, Secretário Municipal de Saúde, 20 municípios foram contemplados com o recebimento dos kits e serão realizadas atividades especiais em escolas e nas ESF de Antonio João com o intuito de proporcionar uma melhoria da higiene bucal da população. A entrega será gratuita, lembrou o Secretário.