Antonio Vaz destina 3 milhões em emendas, contemplando prefeituras e instituições em 41 municípios.

Na última terça-feira (25), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) esteve em um evento de suma importância para o estadol: A cerimônia de assinaturas que marcou a liberação de 72 milhões em emendas parlamentares por parte do Governo do Estado do MS em parceria com a Assembleia Legislativa.

O deputado Antonio Vaz se destacou ao alocar 3 milhões de reais para diversas áreas necessitadas dos municípios e instituições, demonstrando seu compromisso incansável com o bem-estar da população e o crescimento sustentável do Mato Grosso do Sul. Dos recursos destinados, 1.850.000,00 reais foram direcionados para a saúde, reforçando a importância de um sistema de saúde eficiente e acessível para todos os cidadãos. Já os demais 1.150.000,00 reais foram distribuídos entre educação, esporte e projetos sociais, áreas essenciais que contribuem significativamente para a formação e o desenvolvimento da sociedade.

A decisão estratégica de Antonio Vaz de investir em setores tão cruciais evidencia seu papel como um líder comprometido com o futuro do estado.

Este momento destacou o comprometimento e a colaboração entre o executivo e o legislativo, com foco no progresso e desenvolvimento do estado. Nesse contexto, a atuação do deputado é exemplar, demonstrando como um representante pode trabalhar de forma eficaz para trazer benefícios concretos e duradouros para a população.

Antonio Vaz continua a reafirmar seu papel como um deputado dedicado e proativo, sempre buscando o melhor para os habitantes do Mato Grosso do Sul. Sua atuação incansável e estratégica na alocação de recursos reforça seu compromisso com o desenvolvimento do estado e com a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.

Os municípios beneficiados pelas emendas do deputado Antonio Vaz incluem Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes, Iguatemi, Inocência, Iviema, Jaraguari, Juti, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Nioaque, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Terenos, Três Lagoas.