A assembleia legislativa do Mato Grosso do Sul deu posse aos deputados para a nova legislatura nesta quarta-feira, 01 de fevereiro. Antonio Vaz que é também o presidente do partido republicanos no estado, deu início ao seu segundo mandato pelo Mato Grosso do Sul. Vaz, que no mandato anterior foi o recordista da casa em projetos apresentados, ainda reforçou o compromisso com as propostas apresentadas na campanha.

“Hoje foi dado o start para o MS ainda melhor que juntos, vamos fazer acontecer. Estamos muito animados para essa nova jornada, já estamos preparados e já estamos trabalhando em prol do nosso estado. Tivemos o privilegio de poder falar ao povo que cumprimos todas as propostas de campanha no primeiro mandato e desta vez certamente não será diferente, nossa equipe já está alinhada para fazermos ainda mais nesse segundo mandato, como parlamentar e também como presidente do republicanos MS, vamos trabalhar no Mato Grosso do Sul como um todo.” ressalta o deputado, a cerimônia de posse é o primeiro passo para o início da nova legislatura e a partir de agora o trabalho do legislativo do MS tem início na alms.