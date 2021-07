O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou nesta terça-feira (6) à Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Maria das Graças, a construção de uma pista de atletismo na Escola Estadual José Alves Quito, em Corguinho-MS. O atletismo é um esporte que engloba inúmeras diciplinas, tais como: corrida, salto, arremesso, testes combinados e marchas. Todas essas atividades são caracterizadas como exercícios aeróbicos, são práticas que geram grandes benefícios a saúde, propiciam o fortalecimento físico e psicológico.

De fato, a prática de atividade física constitui uma ferramenta psicoterapêutica no tratamento de diferentes problemas psicológicos e cada dia mais, as escolas precisam utilizar esses recursos para oferecer aos alunos esses inúmeros benefícios. Para o autor da indicação, a prática de atividades físicas nas escolas tem grande utilidade educacional e socializadora. Especificamente, o atletismo provou ser um fator importante no desenvolvimento moral, na aquisição de valores e na promoção da independência das crianças. “O objetivo é levar aos alunos da Escola Estadual José Alves Quito, toda a estrutura necessária para construção de uma pista de atletismo, para que os alunos possam desfrutar de todas as vantagens proporcionadas por esse esporte”explicou Antonio Vaz.