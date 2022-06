Na tarde do sábado (28), aconteceu o primeiro“ Driblando a Fome”, evento organizado pelo projeto Unisocial da Igreja Universal, com o apoio do deputado estadual Antonio Vaz.

Na ocasião mais de 60 toneladas de alimentos foram arrecadados e serão doados á famílias carentes em todo o estado. Foram convidadas lideranças de várias religiões e o evento contou também com a presença do apresentador da rede record, Rodrigão, o jogador Souza e o ex jogador da seleção brasileira, Robert. Também estiveram presentes o cantor Gibi, ex originais do samba e o cantor e compositor Givago.

Eventos como esse são muito importantes, pois nos ajudam a colocar o amor ao próximo, na prática, a fome não tem raça, não tem religião e não pode esperar! Neste dia fizemos um golaço contra a fome e estamos juntos fazendo acontecer! Ressaltou o deputado.