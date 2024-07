Antonio Vaz Propõe PL que fortalece direitos dos Militares Estaduais

Na última quarta-feira (03), durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o Deputado Estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou um projeto de lei complementar de grande relevância para os militares estaduais. Antonio Vaz, conhecido como um dos deputados mais atuantes da ALMS, com diversos projetos apresentados e aprovados, continua a se destacar pelo excelente trabalho que tem realizado em prol da população sul-mato-grossense.

O projeto altera a redação de uma parte da Lei Complementar nº 053 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul. A proposta visa adequar a norma estadual às disposições da Constituição Federal de 1988 e à legislação federal pertinente, assegurando que os membros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul possam exercer seus direitos políticos de forma plena e justa.

A justificativa para a proposta é a necessidade de garantir a máxima eficácia dos direitos fundamentais dos policiais militares, em conformidade com a hermenêutica constitucional que busca atribuir maior eficácia às normas constitucionais. A alteração proposta também está alinhada com estatutos de outras polícias militares estaduais no Brasil.

Antonio Vaz destacou a importância da aprovação deste projeto para garantir a justiça e a equidade no tratamento dos militares estaduais, reafirmando seu compromisso com a melhoria das condições de vida e trabalho dos cidadãos e servidores públicos do estado. “Este projeto é essencial para assegurar que nossos policiais militares possam participar plenamente da vida política, garantindo seus direitos de forma justa e constitucional,” afirmou o deputado.

Após ser apresentado, o projeto seguirá os trâmites da Casa de Leis e será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Essa etapa é crucial, pois a CCJR avaliará a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa da proposta. A partir dessa análise, o projeto poderá receber pareceres que auxiliarão na sua tramitação e possível aprovação.

A expectativa é que o projeto receba o apoio necessário para ser aprovado, garantindo assim que os direitos políticos dos militares estaduais estejam plenamente resguardados e alinhados com a Constituição Federal. Antonio Vaz expressou otimismo quanto à tramitação do projeto, destacando que a medida é fundamental para fortalecer a democracia e assegurar que todos os servidores públicos tenham suas garantias constitucionais respeitadas.

Este projeto é mais um exemplo do comprometimento de Antonio Vaz com a defesa dos direitos dos cidadãos de Mato Grosso do Sul, especialmente daqueles que dedicam suas vidas à segurança e proteção da sociedade. Com uma trajetória marcada por ações concretas e um profundo senso de responsabilidade pública, o deputado segue trabalhando incansavelmente para promover mudanças positivas e duradouras no estado.