ANTT atende deputados e tentará cancelar reajuste de 16,8% do pedágio na BR-163

Deputados de Mato Grosso do Sul se reuniram nesta terça-feira com o presidente da Agência Nacional de transportes Terrestres (ANTT), Felipe Queiroz, para solicitar a retirada do reajuste do pedágio da BR-163.

Segundo deputados, o presidente da ANTT se comprometeu a procurar a CCR-Vias para solicitar o cancelamento dos 16,8% de reajuste. Uma próxima reunião foi agendada para o dia 4 de setembro, quando os deputados terão resposta do pedido.

“Na nossa avaliação é abusivo, uma vez que a concessionária, que é a CCR, não está cumprindo com o contrato de concessão, principalmente na questão da não duplicação daquilo que estava previsto em contrato”, declarou o deputado estadual Pedro Pedrossian (PSD).

A CCR duplicou apenas 150 km da rodovia, o mínimo para começar a cobrar pedágio. Outros 650 km que estavam previstos em contrato não saíram do papel.

Pedrossian estava acompanhado dos deputados federais Beto Pereira (PSDB) Geraldo Resende (PSDB) e Vander Loubet (PT).

