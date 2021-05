O superintendente de Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), André Luiz Macagnan Freire, assinou portaria, publicada na edição desta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União, que autoriza o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e a Prefeitura de Campo Grande a construírem uma rotatória na BR-163 para acesso ao braço norte do macroanel. O trecho liga as saídas para Cuiabá a de Sidrolândia (BR-060), passando pelo núcleo industrial de Indubrasil (BR-262).

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, esta autorização vinha sendo articulada há dois anos pela Prefeitura e a Superintendência Regional do DNIT. Como a BR-163 é uma rodovia administrada por uma concessionária (a CCR Vias), nem a Prefeitura ou o próprio Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte poderiam fazer qualquer intervenção sem o aval da agência reguladora. Agora a rotatória será licitada pelo DNIT e vai dar funcionalidade a esta última etapa do macroanel, concluída pelo município em dezembro de 2019. Para mais informações acesse http://www.campogrande.ms.gov.br