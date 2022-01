Veja aqui os valores, prazos e descontos para pagamento no próximo ano

Atenta ao cenário econômico imposto pela pandemia da Covid-19, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) deixará de reajustar a anuidade pelo terceiro ano consecutivo, mantendo também o desconto de 10% para pagamento à vista até 10 de janeiro. A deliberação veio na última sexta-feira (10) durante o Conselho Seccional.

Os boletos já estão disponíveis no site da OAB/MS. O valor das anuidades para o exercício de 2022 ficará em R$ 1.018,15 para advogados (as) e em R$ 286,03 para estagiários (as).

O Diretor-Tesoureiro da OAB/MS Marco Rocha explicou que o congelamento dos valores só foi possível devido ao momento vivido pelo país e ao equilíbrio financeiro da entidade. “É uma resposta da OAB/MS ao cenário e as dificuldades vividas pelos advogados e advogadas nesse tempo de pandemia, garantindo um trabalho digno e o bem-estar da classe”.

Prazos e aos descontos:

Até 10/01 – desconto de 10% em uma única parcela

Até 10/02 – desconto de 5% em uma única parcela\

Dez parcelas de 10/03 a 10/12 – valor de R$ 101,82

Novos (as) advogados (as), inscritos na OAB/MS pelo período máximo de até 5 anos, terão desconto de:

a) 15% (quinze por cento) no primeiro ano de sua inscrição originária;

b) 15% ( quinze por cento) no segundo ano de sua inscrição originária;

c) 10% (dez por cento) no terceiro ano de sua inscrição originária;

d) 7,5% (sete e meio por cento) no quarto ano de sua inscrição originária;

e) 7,5% (sete e meio por cento) no quinto ano de sua inscrição originária.

No Conselho de sexta-feira também foi aprovada a Tabela de Taxas, Emolumentos e Serviços.

Veja a Resolução da anuidade de 2022 e a tabela e a Resolução aos novos advogados. Os membros do TED também recebem desconto, aqui a Resolução do Programa de Anuidade.

Acesse aqui para pagar sua anuidade.