A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para o tratamento do HIV que reduz o número de comprimidos diários do coquetel de tratamento a uma única dose. O novo medicamento combina duas substâncias em um único medicamento: a lamivudina e o dolutegravir sódico.

Para a Anvisa, a praticidade no tratamento, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais, simplifica o tratamento e pode ajudar na manutenção da adesão de pacientes ao tratamento. Segundo a bula do novo medicamento aprovado, ele reduz a quantidade de HIV no organismo, mantendo-a em um nível considerado baixo e aumenta a contagem de cédulas CD4, que exercem papel importante na manutenção de um sistema imune saudável, ajudando a combater infecções.

O novo medicamento será indicado como um regime complemento para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) em adultos e adolescentes acima de 12 anos pesando pelo menos 40 quilos, sem histórico de tratamento antirretroviral prévio ou em substituição ao regime antirretroviral atual em pessoas com supressão virológica.O registro foi concedido ao laboratório GlaxoSmithKline Brasil Ltda. que, segundo a Anvisa, apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas.