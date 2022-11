A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a venda do remédio Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir), utilizado no tratamento da covid-19, em farmácias e hospitais particulares do país. Com a crescente nova onda da doença, a medida foi aprovada por unanimidade, pela diretoria colegiada da Agência.

Inclusive a autorização da Anvisa prevê a priorização do abastecimento do medicamento para o Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao pico de contaminação registrada nas últimas semanas pela doença. Para Meiruze Freitas, relatora e diretora da Anvisa a venda no mercado privado irá aumentar a facilidade de acesso ao tratamento da Covid-19.

O medicamento deve ser tomado dentro de cinco dias após o início dos sintomas da doença e estará a venda em farmácias sob prescrição médica, com dispensa e orientação feita pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento, que é indicado para o tratamento da doença em adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para Covid-19 grave.

O Paxlovid é composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir embalados juntos, que também devem ser administrados juntos. A posologia recomendada é de 300 mg de nirmatrelvir (dois comprimidos de 150 mg) com 100 mg de ritonavir (um comprimido de 100 mg), todos tomados juntos por via oral, duas vezes ao dia, durante cinco dias.

Segundo a Anvisa, o Paxlovid não está autorizado para tratamento de pacientes que requerem hospitalização devido a manifestações graves ou críticas da Covid-19 e nem para prevenção pré ou pós-exposição ao coronavírus. Além disso, frisou que não há dados do uso do Paxlovid em mulheres grávidas e recomenda evitar o uso durante a gravidez. O Paxlovid também não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave ou com falha renal.