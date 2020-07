Anvisa revogou restrição de doação de sangue por homens gays. O ato, publicado na edição de hoje (8) do Diário Oficial da União, cumpre determinação do STF, que considera o impedimento discriminatório. O documento da Anvisa de 2014 que fala sobre “boas práticas no ciclo do sangue”. O julgamento no Supremo ocorreu no mês de maio, no qual decidiu que a restrição é inconstitucional.