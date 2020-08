CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu ontem à noite no Bairro Cabreuva. Consta do Boletim de ocorrência que a vitima é idosa Izabel Lopes Alves de 86 anos. Ela foi encontrada morta dentro do banheiro. O Samu chegou a ser acionado, mas, a idosa já estava sem vida.

Consta ainda que não havia sinais de violência no corpo de Izabel e que seria hipertensa. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac do Centro.