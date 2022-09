Candidatos ao governo e a deputado estadual querem um governo voltado para melhorias para toda população sul-mato-grossense.

Fred Alexandre é candidato a deputado estadual, a convite de Rose Modesto, candidata ao governo do estado pelo União Brasil. Fred e Rose se conheceram por meio das ações sociais que participam em conjunto no Cotolengo Sul-Mato-Grossense. Fred compromete-se a atuar em todas as frentes. “Estou disposto, e vamos legislar sempre em prol dos direitos fundamentais e sociais da população. Vamos garantir constitucionalmente projetos, apresentando projetos de leis que atendam amplamente aos interesses da população Sul-Mato-Grossense. Vou trazer mais investimentos para a saúde e educação e vamos seguir lutando pela redução de impostos, sempre focado no trabalho, valorizando o empreendedorismo da região”, pontuou o candidato. Em constantes reuniões, os candidatos Rose (Governo), Fred (Estadual) querem representar a esperança para um Mato Grosso do Sul melhor. “Eu tenho chance de sair vitorioso e por isso conto com o apoio de toda a população para conseguirmos fazer mais pessoas sonharem o mesmo sonho, que é o de um Estado cada vez mais rico e com crescimento social. Eu acredito nisso”, disse a candidata ao governo do estado Rose Modesto. O candidato Fred afirma ainda, que em relação à política de impostos, a atual Constituição Brasileira prevê aos estados, a prerrogativa pela cobrança de alguns impostos, taxas e contribuições, com isso, Fred compromete-se a analisar minuciosamente e se preciso for, propor alterações nos tributos estaduais considerados essenciais, tanto para as pessoas físicas, quanto para as jurídicas, que no advento pós pandemia ainda lutam para continuar mantendo suas portas abertas, continuar gerando emprego a muitos e contribuindo para a economia de Mato Grosso do Sul.