Ao lado do governador, Papy participa do encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece”

O vereador de Campo Grande Papy (SOLIDARIEDADE) participou do encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece” nesta quinta-feira (25), no Instituto Amigos do Coração, em Campo Grande. Promovida pela primeira-dama Mônica Riedel, os 30 dias de campanha arrecadaram 127.759 itens de inverno que vão ser destinados a 218 instituições parceiras nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Para o governador Eduardo Riedel, a campanha ajuda a aquecer quem mais precisa e estimula o lado solidário da sociedade. “Essas doações vão fazer a diferença na vida de muita gente. Ao fazer isso, nós estimulamos. Mais que os 127 mil itens arrecadados, estamos falando de um conceito, de ajudar o próximo”, afirmou.

A madrinha da campanha, Mônica Riedel, agradeceu o empenho dos servidores e as entidades que contribuíram com as doações. “Todos participaram de maneira efetiva. E quem quiser, pode ajudar o ano inteiro, não só na campanha ‘Seu Abraço Aquece’”, disse a primeira-dama.

O presidente do Instituto do Coração, Estevão Molica, ficou espantado com a quantidade de itens arrecadados. “Nunca vimos tanta doação em tão pouco tempo. Espero que a gente (Instituto e Governo do Estado) seja parceiro em outras oportunidades”, declarou.

Responsável pela triagem dos itens doados, o Instituto Amigos do Coração fica na Avenida Júlia Maksoud, 1.851, no bairro Monte Castelo.