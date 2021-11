O projeto Ilumina Pantanal, desenvolvido e realizado por meio de parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Grupo Energisa e Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) foi eleito o grande vencedor do Solar & Storage Live Awards 2021, na categoria “International Solar and/or Storage Project of the Year” (em português: Projeto Internacional Solar e/ou Armazenamento do Ano). O anúncio foi feito no último dia 24, em Birmingham, na Inglaterra, no mesmo dia em que a Energisa entregou o sistema de placas solares para geração de energia à milésima família moradora no Pantanal.

Até abril de 2022, o Projeto Ilumina Pantanal vai levar energia elétrica por meio de placas solares a 2090 famílias moradoras na região pantaneira nos municípios de Corumbá, Ladário, Aquidauana, Porto Murtinho, Coxim, Miranda e Rio Verde. Nesta semana em que o projeto concorre ao prêmio na Inglaterra, o projeto já estará atingindo a marca de 1 mil famílias já atendidas com o sistema de placas solares.

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destacou o projeto: “Ao levarmos energia para o Pantanal, damos dignidade ao pantaneiro”, afirmou.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricutura Familiar), também comemorou o resultado e destacou que a concepção do Ilumina Pantanal nasceu ainda em 2015, em discussão do Governo do Estado com a Energisa sobre a universalização do acesso à energia elétrica no Pantanal.

“O projeto evoluiu em sua base tecnológica e buscamos os recursos necessários junto ao governo federal. Hoje, ele está inserido no conceito do programa Estado Carbono Neutro, que apresentamos na COP 26, pois traz uma fonte de energia limpa e renovável que já está proporcionando um salto na qualidade de vida da população de toda a região pantaneira”, disse.

Ainda neste mês de novembro, o Ilumina Pantanal foi apresentado no Brazilian Industry Day, evento realizado pela Confederação Nacional Indústria (CNI) na 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia.

O governador Reinaldo Azambuja comemorou o prêmio. “É um orgulho para todos os sul-mato-grossenses, que temos o melhor projeto de sustentabilidade de energia solar do mundo”, destacou o governador na noite de hoje, durante a abertura da Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), no Centro de Eventos Bosque Expo.

O governador ressaltou que o projeto concorreu com iniciativas do mundo todo e mostrou sua qualidade ao ser premiado. “É uma iniciativa que melhora a qualidade de vida de mulheres e homens pantaneiros. Nós estamos montando a base número mil e com esta grande notícia estou muito feliz. Um projeto sustentável e acima de tudo de cunho social”.