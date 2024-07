Ao limpar fossa, idoso cai em buraco após calçada ceder em Bataguassu.

Calçada desmorona e idoso cai em fossa séptica na Rua Itajaí, no Bairro Acapulco durante limpeza em Bataguassu. Ele realiza a limpeza da fossa com o auxílio de um caminhão com o calçamento desmoronou vindo a cair sobre os dejetos. Um vizinho ao ver o acidente auxiliou os trabalhos de resgate com uma escada. Os Bombeiros encaminharam a vítima ao Pronto Socorro Municipal. Os socorristas informaram que o idoso não apresentava ferimentos, mas foi necessários internação para exames e medicação, devido o risco de contaminação.