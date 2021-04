Na residência localizada na cidade de Dourados, os policiais da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron) conseguiram apreender uma caminhonete GM-S10 furtada em Santa Catarina que seria utilizada para o transporte de drogas. A ação da polícia, que ocorreu no âmbito da Operação Hórus, apreendeu, no final da tarde desta terça-feira (06), um veículo, que se encontrava com as placas trocadas.

Segundo investigações, a camionete furtada seria carregada com uma carga de maconha e skunk, e depois seria levada para Minas Gerais. Os moradores do imóvel onde foi apreendida a camionete não foram localizados. Conforme a polícia, o homem que estava utilizando a camionete responderá por receptação e adulteração de sinal identificador.