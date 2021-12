NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Um segurança baleou na Rua Botocudos, no Centro Setor 4 na noite de quarta-feira (22) dois jovens a tiros por se incomodar com “bike e skate”. Quando os policiais chegaram ao local as vítimas estavam sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um dos rapazes foi alvejado no braço e outro na orelha. Eles disseram que estavam andando pelo local, quando o autor os abordou mandando colocarem as mãos na cabeça. Eles perguntaram quem seria ele e qual o motivo da abordagem. O homem então foi ao carro e voltou armado e atirou na direção dos jovens. Em seguida ele fugiu. As vítimas disseram que o suspeito era gordo, barbudo e vestia o uniforme de uma empresa de segurança. O rapaz baleado no ouvido precisou ser transferido para Dourados. A Polícia Civil investiga o caso.