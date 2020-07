O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, irá decretar lockdown na cidade de Aquidauana, devido a pandemia do novo coronavírus. A princípio, a medida irá valer das 5 horas da manhã deste sábado, 01 de agosto, até as 5 horas da manhã do dia 7 de agosto. A preocupação da gestão municipal é que as Unidades Hospitalares já estão lotadas e o município já entrou na faixa preta de contágio.

O município apresenta grau extremo de riscos relacionados à pandemia de Covid-19 e recebeu a bandeira preta pelo programa Prosseguir, conforme relatório situacional divulgado nesta sexta-feira (31), durante transmissão ao vivo do boletim epidemiológico, pelo titular da Segov (Secretaria de Estado de Governo), Eduardo Riedel.

Esta é a segunda edição do relatório situacional do Prosseguir, que divulga recomendações de restrição ou flexibilização quinzenais a cada um dos 79 municípios de MS, com base nos indicadores da Covid-19. Desta vez, 38 localidades mantiveram o mesmo grau de risco, 37 melhoraram e 4 pioraram.

Nesta sexta-feira, o Prosseguir trouxe Campo Grande, Aquidauana e Miranda com bandeira preta, que representa o grau extremo de riscos e que tem recomendações de medidas mais restritivas, como lockdown.

No grau alto (bandeira vermelha), estão 35 municípios: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aral Moreira, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Camapuã, Chapadão do sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio NEgro, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora e Terenos.

Lockdown em Aquidauana

O decreto municipal será publicado ainda nesta sexta-feira, 31 de julho e ficará estabelecido o isolamento social rígido, com fechamento total de todos os estabelecimentos não essenciais. Pessoas que estiverem circulando por vias públicas ou privadas sem vínculo com serviços essenciais poderão ser penalizadas.

O que é lockdown?

A palavra “lockdown” significa confinamento ou fechamento total. Ela vem sendo usada frequentemente desde o agravamento da pandemia da Covid-19.

Embora não tenha uma definição única, o “lockdown” é, na prática, a medida mais radical imposta por governos para que haja distanciamento social – uma espécie de bloqueio total em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa.

