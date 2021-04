CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu no centro de saúde do bairro Aero Rancho, neste domingo (4), por volta das 22 horas. O ladrão tentava furtar um veículo Volkswagen Gol de dentro do pátio do referido posto, quando o próprio dono do veiculo viu o a cena e aos gritos disse pega de “pega ladrão”, os populares ouviram e passaram a agredir o acusado, que conseguiu escapar.

O bandido acabou se escondendo em um telhado de uma casa, na região e só desceu com a chegada da polícia que foi acionada. Com ele foi encontrado uma chave micha e o autor confessou que estava tentando furtar o carro, sendo levado para a delegacia.