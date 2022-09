Ao trocar telhado, idoso cai e é socorrido com as vísceras expostas no Jardim Tijuca em Campo Grande. O idoso chegou à casa que a família havia herdado para fazer a reforma do telhado acompanhado de um colega. O amigo saiu para comprar salgado e quando retornou encontrou o companheiro todo ensanguentado no chão. Os bombeiros foram acionados e o idoso encaminhado para o Pronto Med na Rua Rui Barbosa.