Aos 63 anos, morreu no último sábado (9) o publicitário Augusto Gorish Paraná con hecido como “Guto”, em decorrência do câncer. Fundador da Remat estava em home care e tratava de câncer há um ano. “Hoje ele precisou descansar. Te amo e muito obrigada por ser meu pai adotivo. Sei do seu orgulho por mim e da minha felicidade que você sentia ao meu lado. Vou te honrar, sempre”, escreveu o filho Leonardo Paraná.

O sepultamento ocorreu no último domingo (10) no Parque das Primaveras.